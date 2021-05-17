Наставник Динамо вспомнил, когда впервые подумал о возможном возвращении в чемпионат Украины. Как оказалось, это случилось еще при каденции Александра Хацкевича в Киеве.

Об этом 75-летний Луческу рассказал в интервью Игорю Цыганыку, фрагмент которого журналист обнародовал в эфире программы Цыганык Live.

"Вспомни, что было два года назад, когда состоялся матч Турция – Украина (0:0 в ноябре 2018-го – прим.). Тогда мы с тобой (Игорем Цыганыком – прим.) говорили о сборной Украины, которая была очень молодой, а моя турецкая команда была еще моложе.

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Сейчас эта команда будет играть на чемпионате Европы. И Турция, которая недавно обыграла Нидерланды и Францию, тоже будет там. Была проделана огромная селекционная работа, я объездил много стран и клубов.

Что мной руководило? Я взял на себя ответственность за сборную Турции. Это моя любовь к футболу, моя жизнь. Все наставники раньше жили дома и приезжали только на сборы, а я там был постоянно, жил рядом с базой сборной, чтобы игроки это видели и чувствовали. Я хотел сделать их лучше, усилить. Я получаю от этого огромное удовольствие!

Даже сейчас футболисты звонят мне, благодарят, что я им помог. После той игры ты (Игорь Цыганык – прим.) мне позвонил и начал спрашивать о команде, о киевском Динамо, когда я приеду в этот клуб. Я ответил: "Какое Динамо? Я сейчас работаю в сборной". Но тогда у меня и возникла идея: почему бы мне не вернуться в чемпионат Украины? Столько хороших воспоминаний – я много лет здесь прожил", – признался Луческу.

Напомним, румынский тренер возглавил Динамо летом 2020-го, чем вызвал возмущение ультрас "бело-синих". Впрочем, Луческу все же продолжил работу с командой и уже в первом же сезоне взял требл – чемпионат, Кубок и Суперкубок Укрраины, а также вывел киевлян в групповой турнир ЛЧ.

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