"Мы вернулись со сборов и должны были вот-вот начинать чемпионат. В четверг вечером мы готовились к кубковому матчу, и здесь произошло то, чего мы не ожидали.

Луческу: Украинцы – гордая нация, они будут бороться долго

В какой-то момент я просыпаюсь ночью, и первая мысль – это будто лето. Знаете эти летние бури, полные молний и очень сильного грома? Но нет, к сожалению, все было не так. Нам сказали, что война началась, и она дошла до ворот города.

Этого никто не ожидал. Думалось, что на Донбассе будет максимум какая-то стычка. Но в то масштабное вторжение, которое мы увидели, никто не верил", – признался Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Россия напала на Украину: все посылают оккупантов, Миколенко разнес экс-капитана вражеской сборной (LIVE)