"Андрей Шевченко сказал, что я наконец нашел место Шапаренко на поле. Я поставил его на позицию, где он может лучше раскрыться. Эти выходы с мячом в свободные зоны, его дриблинг, его продвижение вперед – он не может этого сделать, когда играет выше. Он это может, когда играет немного глубже.

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Шапаренко приобрел уверенность, научился хорошо защищаться и отбирать мячи. Коля более прямолинейный, чем Виталий. Ему нужно чувствовать эти свободные зоны, куда он может вбежать.

Ему нужна свобода, ему нужно пространство. Он не такой шустрый и мобильный, как Буяльский, который может развернуться на одном квадратном метре. Коле требуются свободные зоны. Коле нужно было найти место, где он мог бы принять мяч и продвинуть его дальше в атаку, проходить свободные зоны на скорости.

Когда я посмотрел, сколько он пробегает на тренировках, в матчах, то понял, что он может выполнять самый большой объем работы. Он не может быть игроком атаки, он должен играть именно в этой зоне и улучшать свою игру. В этом причина, почему я поменял местами Шапаренко и Буяльского", – сказал Луческу в интервью Цыганык LIVE.

Напомним, после прихода Луческу Шапаренко стал крепким игроком основы. В текущем сезоне он сыграл за Динамо 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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