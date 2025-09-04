Бывший наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу подтвердил, что трансфер Владислава Бленуце в киевский клуб и его рук дело.

"Я способствовал этому трансферу. Когда-то у меня был игрок, который играл в Дивизионе А, а потом в Дивизионе С, мне это кажется необычным. Эти молодые ребята доверяются людям, которые заботятся только о своих интересах.

Динамо отреагировало на скандал с пророссийскими постами Бленуце: "Признал прежние ошибки"

Судя по тому, что я слышал, у Бленуце итальянский агент, который думает только о своих интересах, а не об интересах игрока. Главное, чтобы он начал играть. Динамо продало нападающего в Жирону (Владислава Ваната, – прим.).

Можно уходить из чемпионата Украины. Довбик должен был играть в Динамо, он тренировался со мной, после того, как получил предложение от Жироны за 25 миллионов евро (Артем стал игроком Жироны за 7,75 млн евро – столько получил за игрока СК Днепр-1). Украинские игроки попали в чемпионат Румынии, почему бы не делать наоборот?" – цитирует Луческу Digisport.

Напомним, 3-го сентября Динамо официально объявило о подписании румынского форварда Владислава Бленуцы из Университати Крайови. 23-летний нападающий поставил подпись под 5-летним контрактом. Нападающий обошелся Динамо в 2,5 миллиона евро.

