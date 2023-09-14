Румынский специалист начал тренировать в далеком 1979 году. С тех пор Луческу почти никогда не оставался без работы. Ни разу перерыв не длился больше года, и даже таких случаев были единицы.

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"Это моя страсть, это мой мир. Я не могу оставить своих игроков. Я все еще испытываю большое удовольствие, помогая потенциальным талантам развиваться", – рассказал Луческу об источнике своей мотивации в интервью изданию Tuttosport.

Напомним, уже три года Мирча Луческу возглавляет киевское Динамо, с которым успел по разу выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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