Стать полноценным игроком киевлян должен и нападающий Владислав Кулач, сообщает журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас. Ранее ходили слухи, что экс-лидер Ворсклы не входит в планы Мирчи Луческу.

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"Луческу склоняется к тому, чтобы оставить Кулача. В команде коуч видит его не столько в нападении, сколько правым вингером и хорошей конкуренцией для Цыганкова. С самим игроком руководство еще в мае согласовало условия контракта", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, после завершения контракта с Ворсклой Кулач в статусе свободного агента проходит сборы с Динамо. В прошлом сезоне 28-летний нападающий забил 15 мячей и выиграл бомбардирские гонки УПЛ.

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