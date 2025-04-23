Мирча Луческу после ухода с поста наставника Динамо возглавил национальную сборную, с которой борется за путевку на ЧМ-2026.

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Румынский специалист в сезоне-2016/17 тренировал Зенит. Российский клуб пригласил Мирча Луческу на празднование своего 100-летия. Ряд российских СМИ сообщает, что 79-летний тренер отказался от поездки.

Напомним, что кроме Динамо Луческу длительное время работал с Шахтером. С обоими клубами румынский специалист выигрывал УПЛ (8 раз с "горняками", один – с киевлянами).

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