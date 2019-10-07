"Луческу приедет в Москву", – агент тренера подтвердил переговоры с Динамо

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу находится в шаге от возвращения в чемпионат России. Агент румынского специалиста Аркадий Запорожану прокомментировал возможный "камбэк".

"У нас был контакт с руководителями Динамо Москва, но пока контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

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Какие шансы, что он возглавит Динамо? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится", – цитирует Запорожану Sport24.

Напомним, 74-летний румынский тренер ранее возглавлял Шахтер. Последним местом работы Луческу была сборная Турции.

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