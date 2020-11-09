"Ситуация сложная была, очень много игроков заразились COVID-19, мало было замен. Главный тренер правильно сказал, что не было fair play.

Динамо повторило свой антирекорд в матчах с Шахтером

До удаления игра была равная. Мы не уступали, как и Шахтер. Старались контролировать ход встречи и выполняли все правильно. У "горняков" был только один момент, который они реализовали после нашей ошибки. Удаление сыграло свою роль.

Красная Сидорчуку? Это игровой момент. Я смотрел с игры, вроде бы там не было красной. Но судья нашла этот момент, поэтому дала красную. Это футбол, тут ничего не поделаешь. Со стороны легко рассуждать, а в игре футболисту виднее. Если бы чуть раньше сделать этот подкат или в мяч сыграть, то ничего бы и не было. С каждым такое может случиться, просто не повезло. Может, он и не должен был идти в этот подкат, но мы не виним никого. Мы – команда, проигрываем и выигрываем вместе.

В первом голе, возможно, не нужно было выходить из ворот. Но ничего страшного, все ошибаются. Во втором голе был удар, мяч попал в пятку, рикошет и залетает мяч ровно в угол. Повезло Шахтеру. В третьем голе была неразбериха в центре поля, сразу же удар. По-моему Нещерет не ожидал удара, но ничего, мы его поддержали. Все нормально, двигаемся дальше. Это сложно, когда много игроков, тяжело увидеть момент удара. Поэтому, никто никого не винит.

В меньшинстве нам было очень тяжело, мы тратили много сил на оборону, их практически не оставалось на контратаки. Почти весь второй тайм мы оборонялись. Конечно, поражение ничего нам не испортило. Считаю, что у нас все впереди. Мы будем работать и покажем все, что мы можем", – цитирует Илью Забарного официальный сайт Динамо.

Несмотря на поражение от Шахтера (0:3), киевляне все еще лидируют с 20 пунктами. Дончане идут вторыми, имея на одно очко меньше.

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