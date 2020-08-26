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Луческу повторил рекорд тренера Шахтера по количеству выигранных Суперкубков

16:31 - Читати українською
Луческу повторил рекорд тренера Шахтера по количеству выигранных Суперкубков
Дарио Срна и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Сразу после старта нового сезона Мирча Луческу продолжает вписывать свое имя в книгу рекордов украинского футбола.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

В своей дебютной дуэли против Шахтера новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу сумел победить в Суперкубке Украины (3:1).

Шахтер – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Для румынского специалиста это 8-й подобный трофей за 12 матчей. По этому показателю он сравнялся с легендой "горняков" Дарио Срной, который выигрывал столько же трофеев Суперкубка Украины, находясь в статусе игрока, сообщает Sport.ua. Сейчас хорват работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

Напомним, Луческу стал первым наставником, которому удалось победить в Суперкубке Украины с двумя разными командами.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Дарио Дарио Срна Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Мирча Мирча Луческу Рекорды
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