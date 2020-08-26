Луческу повторил рекорд тренера Шахтера по количеству выигранных Суперкубков

Сразу после старта нового сезона Мирча Луческу продолжает вписывать свое имя в книгу рекордов украинского футбола.

В своей дебютной дуэли против Шахтера новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу сумел победить в Суперкубке Украины (3:1).

Шахтер – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины 2020

Для румынского специалиста это 8-й подобный трофей за 12 матчей. По этому показателю он сравнялся с легендой "горняков" Дарио Срной, который выигрывал столько же трофеев Суперкубка Украины, находясь в статусе игрока, сообщает Sport.ua. Сейчас хорват работает в тренерском штабе Луиша Каштру.

Напомним, Луческу стал первым наставником, которому удалось победить в Суперкубке Украины с двумя разными командами.

"Луческу стал динамовским сердцем": стеб Суркиса, эмоции экс-жены Шовковского и 2 причины победы Динамо над Шахтером