Аль-Хиляль встречался с Аль-Наср Риядом в борьбе за трофей Суперкубка Саудовской Аравии.

Суперкубок Саудовской Аравии, финал

Аль-Хиляль – Аль-Наср Рияд – 0:3

Голы: Петрос, 61, Аламда, 82, Эль-Нажи, 90+2

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Подопечные Развана Луческу не нашли никаких аргументов в поединке против Аль-Наср Рияда.

Номинальным гостям было достаточно лишь второго тайма, чтобы отметиться тремя голами и снять все вопросы относительно обладателя трофея Суперкубка Саудовской Аравии.

Напомним, сын Мирчи Луческу трудоустроился в Аль-Хиляль еще летом 2019-го.

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