Наставник Динамо Мирча Луческу хочет заранее сформировать команду, с которой будет работать в новом сезоне.

Румынский специалист решил попрощаться с 6 игроками еще до окончания сборов, утверждает Meta-ratings.

Гренадер із тропіків не боїться холоду: нетиповий латиноамериканець підкорив сусіда України та заслужив на виклик Динамо

Фамилии двух "жертв" уже известны – Владислав Супряга и Бенито. По информации источника, в ближайшее время они должны досрочно покинуть сборы и вернуться в Киев. 21 июля Динамо планирует переехать в Австрию, где состоятся два спарринга и завершающий этап подготовки.

Напомним, на протяжении последних недель Супрягу активно сватали в Дженоа. Контракт нападающего с Динамо рассчитан до 31 декабря 2025 года.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери