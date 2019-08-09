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Луческу посоветовал Стяуа подписать Хачериди

22:34 93 Читати українською
Луческу посоветовал Стяуа подписать Хачериди
Евгений Хачериди / соцсети

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу порекомендовал Стяуа защитника Евгения Хачериди.

Украинский защитник Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Румынии. Как сообщил скандальный президент Стяуа Джордже Бекали, Мирча Луческу посоветовал подписать защитника.

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"Я звонил Мирче Луческу, чтобы узнать его мнение о Хачериди. Не верьте слухам, что Луческу будет тренировать Стяуа. Мы с ним просто находимся в дружеских отношениях. Для меня это большая честь, потому что Луческу – величайший человек в истории румынского футбола", – цитирует Бекали Digisport.ro.

К слову, представитель высшего дивизиона Румынии сейчас называется ФКСБ, тогда как команда под названием Стяуа играет в 4 дивизионе Румынии.

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Украинцы за рубежом Мир Трансферы Евгений Хачериди Евгений Хачериди Стяуа Стяуа Мирча Луческу Мирча Луческу Джордже Бекали
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