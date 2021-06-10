Мирча Луческу в компании Фатиха Терима будут присутствовать на матче-открытии Евро-2020 между Италией и Турцией в Риме, сообщает Goal.com.

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Корифеи тренерского цеха посетят поединок в качестве специальных гостей Федерации футбола Турции. Президент вышеупомянутой организации направил специальные приглашения на матч-открытие всем наставникам, которые в прошлом тренировали национальную команду. Ожидается, что Луческу и Терим также посетят лагерь сборной.

Напомним, Луческу тренировал сборную Турции с 2017 по 2019 годы.

Континентальное первенство стартует завтра, 11 июня, поединком между Турцией и Италией. Начало встречи в 22:00.

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