Луческу приедет в Киев в декабре, сообщил в комментарии Fanatik.ro бывший футболист Роберт Нице. Причиной же является проведение операции по поводу коксартроза, который беспокоит румынского специалиста.

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"Из последнего разговора с ним я знаю, что Луческу ищет "окно" в декабре. Чтобы не испортить семейный праздник и не чувствовать боли, которая часто бывает невыносимой. Тем более, что наступили холода и его мучают боли. У него в кармане обезболивающие, и он хочет найти решение, чтобы провести операцию в декабре. Это судя по тому разговору, который у меня с ним состоялся", – поделился Нице в эфире на Fanatik Superliga.

Напомним, что Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года, после чего румыны одержали 5 побед в пяти матчах Лиги наций.

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