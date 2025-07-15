Легендарный Мирча Луческу не забывает об одном из украинских клубов в своей карьере.

Сегодня киевское Динамо провело товарищеский поединок против румынского Корвинула (0:0).

Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку

Что интересно, сегодняшним соперником команды Шовковского является первый клуб в тренерской карьере Мирчи Луческу. Легендарный наставник даже посетил матч, сообщает пресс-служба киевлян.

Напомним, что Мирча Луческу возглавлял "бело-синих" с 2020-го по 2023-й годы, завоевав во главе киевлян чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медалях с Кривбассом