Луческу попытался объяснить, почему Турция вылетела из дивизиона В Лиги наций

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился впечатлениями после матча Лиги наций со Швецией.

"Нам не повезло. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента. Во втором тайме, как вы видели, ребята, которые не играют в своих клубах регулярно, не могли сдержать соперника. Если бы они играли, все было бы по-другому.

Турция – Швеция – 0:1 – видео гола и обзор матча

У нас три 21-летних игрока. Трудно создать команду из молодежи, но мы стараемся и стремимся к этому.

Мы играли против команды, игрокам которой в среднем 30 лет. Этот матч будет для нас уроком. Три возрастных игрока вышли на замену и постоянно провоцировали нас на потери мяча.

Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона В

Я и раньше это говорил. Игроки должны бороться друг за друга, чтобы сборная была сильнее. Но я все еще верю, что нам удастся создать хорошую команду. Нужно немного больше времени", – цитирует Луческу Fanatik.