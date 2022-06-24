"Я больше не хочу произносить его имя. При всем уважении к тому, что он сделал в Украине и Турции, он взял большие деньги. Он любит деньги, пусть себе живет с ними до 100 лет.

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С Северной Ирландией ему нужно было сыграть 0:0, а он проиграл 0:1 (речь идет о работе Луческу в сборной Румынии, когда его команда не смогла выйти из группы отбора на ЧМ – прим .). Когда вам нужен результат, вы ради него играете. Мы бы прошли квалификацию.

Затем он ушел в Турцию, круто. Потом в Италию. В активе Луческу есть вылеты: Пиза, Брешия и Реджана (последнюю Мирча возглавил, когда она уже была в Серии В – прим .)", – цитирует Сдробиша gsp .

По информации прессы, зарплата Луческу в Динамо составляет 1,2 млн евро в год. А вот за 12 лет в Шахтере румын заработал более 50 миллионов.

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