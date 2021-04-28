Игорь Суркис по достоинству оценил успехи Мирчи Луческу в первый год работы с Динамо.

За чемпионство и прямой выход в групповой этап ЛЧ румын получил один миллион евро бонуса, утверждает GPS.

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Луческу возглавил Динамо прошлым летом и почти сразу победил Шахтер (3:1) в Суперкубке Украины. Доминация киевлян продолжилась и в УПЛ – минус 23 очка из прошлого сезона превратились на плюс 13 за три тура до финиша текущего. Также команда имеет шанс завоевать Кубок Украины, в финале которого встретится с Зарей (13 мая).

Напомним, действующий контракт Мирчи Луческу с Динамо рассчитан до лета 2022 года.

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