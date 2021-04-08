Динамо решает свои кадровые проблемы перед заключительной частью сезона.

К тренировкам в общей группе вернулся не только Виктор Цыганков, но и Миккел Дуэлунд, сообщает официальный сайт киевлян.

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Украинец залечил травму икроножной мышцы, из-за которой не играл с 14 марта. Датчанин имел другую проблему – повторное заболевание коронавирусом. Дуэлунд во второй половине сезона наиграл лишь 18 минут в матче против Миная (7 марта).

Добавим, что Динамо 10 апреля встретится с СК Днепр-1, а 17-го состоится битва с Шахтером.

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