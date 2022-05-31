Наставник киевского Динамо демонстрирует, что умеет хорошо зарабатывать не только в футбольной сфере.

Недавно Мирча Луческу оформил выгодную продажу недвижимости в Бухаресте. Операция по купле-продаже пентхауса в столице Румынии принесла тренеру Динамо около 1,2 млн евро. Только паркоместо стоило 50 тысяч.

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Квартира премиум-класса состоит из 4-х комнат и расположена на последнем этаже дома вблизи озера. Самые дешевые квартиры в этом жилом комплексе стоят от 250 тысяч евро, сообщает Digisport.

Луческу давно занимается бизнесом в сфере недвижимости. Согласно последним исследованиям TOP 300 Capital, состояние 76-летнего наставника оценивают в 35 млн евро.

Напомним, контракт Луческу с Динамо рассчитан еще на два года. За время работы в киевском клубе тренер выиграл УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины, а также дважды вывел "бело-синих" в групповой турнир ЛЧ.

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