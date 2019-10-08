Луческу полностью готов к работе в России, – бывший ассистент румынского специалиста

Александр Спиридон, который работал помощником Мирчи Луческу в Шахтере, прокомментировал слухи о назначении румына на должность главного тренера московского Динамо.

"Пока сложно что-то говорить, если бы это было реально, то я бы первым узнал. Я с Луческу на связи, разговариваю с ним часто. Сейчас Луческу готов занять пост главного тренера, он готов к работе.

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Это, наверное, будет последним его назначением, а потом он уже уделит время своим внукам, правнукам и семье. Сейчас он имеет несколько предложений, посмотрим. Динамо Москва – это топовый клуб, для него это будет вызов.

К сожалению, в Зените ему и близко не дали показать то, что он умеет. С нынешним составом Зенита или с тем, в котором были Витсель, Гарай и Халк, у Луческу результат был бы совсем другим и руководство не считало бы, что это был провал.

У Луческу в России не будет никаких проблем с адаптацией. Он полностью готов к работе в российском чемпионате", – сказал Спиридон в комментарии Sport24.

Напомним, что последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, из которой его уволили в марте этого года.

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