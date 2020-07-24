Луческу покинул Украину после подписания контракта с Динамо

Как известно, 23 июля Мирча Луческу стал главным тренером Динамо, заключив контракт по схеме 2+1. Сразу после подписания контракта с киевским клубом румынский специалист покинул Украину. Об этом сообщили в эфире программы "Футбол NEWS".

Луческу выбрал себе тренерский штаб в Динамо

Луческу вернется в Киев 30 июля – на следующий день после своего дня рождения. 29 числа бывшему тренеру Шахтера, Галатасарая, Зенита, Интера и ряда других клубов исполнится 75 лет. Соответственно, на 30 июля запланировано и представление румына игрокам "бело-синих".

Напомним, после отставки Алексея Михайличенко претендентами на пост главного тренера Динамо называли Виктора Скрипника, Сергея Реброва и Ненада Бьелицу.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно