Мирча Луческу с пользой для души использует каждую свободную минутку на тренировочном поле киевлян.

"Бело-синие" под наблюдением румынского специалиста и его тренерского штаба продолжают подготовку к матчу 17-го тура УПЛ против Миная.

Луческу получил хорошие новости из лазарета Динамо перед матчами с Минаем и Вильярреалом

В ходе интенсивных тренировок даже Мирча Луческу нашел несколько секунд, чтобы "поиграть" с мячом и показать достаточно хороший пример своим подопечным. 75-летний наставник Динамо понабивал круглого и откровенно улыбался, видимо, вспоминая молодость. Видео появилось на официальном Youtube-канале Динамо.

К слову, уже завтра, 7 марта, киевляне сыграют против Миная, а 11 марта Динамо ожидает серьезный экзамен в Лиге Европы – первый матч 1/8 финала против Вильярреала в Киеве.

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