Луческу похвастался, что воспитал экс-звезду Шахтера

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу признался, что именно он сделал голеадора из Генриха Мхитаряна.

"Он – решающий игрок, пусть тренеру и нужно для него найти подходящее место на поле. Я сделал Генриха вторым форвардом, учитывая его качества ассистента. Чтобы заслужить доверие, он не должен играть в аренде, ему нужна определенность.

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В Манчестер Юнайтед у Мхитаряна не сложилось, потому что ему приходилось начинать движение слишком далеко от ворот, он был не в лучшей ситуации в тактическом плане. Он – отличный парень, мне было приятно работать с ним. Со мной Мхитарян стал прекрасным голеадором", – цитирует Луческу Isnside Roma.

Напомним, сейчас 31-летний армянин защищает цвета Ромы на правах аренды, контракт хавбека принадлежит Арсеналу. В нынешнем сезоне Серии А Мхитарян провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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