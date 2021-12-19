Главный тренер "бело-синих" не прочь помочь бухарестскому Динамо, находящемуся в затруднительном положении.

Клуб из столицы Румынии переживает непростые времена. Кроме тяжелого финансового положения, неудачно идут и дела непосредственно на футбольном поле, ведь бухарестское Динамо занимает предпоследнее место в чемпионате.

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Мирча Луческу готов помочь родному клубу, в котором начинал карьеру игрока, а затем работал главным тренером.

"Одолжить нескольких игроков Динамо? Я попытаюсь убедить руководство моего клуба отправить в Бухарест некоторых молодых футболистов, которые имеют в будущем перспективу попасть в национальную сборную Украины и играть за границей. Но сразу замечу, что я не могу принимать такие решения самостоятельно", – цитирует Мирчу Луческу Telekom Sport.

Напомним, Динамо ушло на зимнюю паузу в статусе второй команды УПЛ. Отставание киевлян от Шахтера составляет 2 очка.

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