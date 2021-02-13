"Шабанов пропустил очень много из-за травмы и операции, ему было сложно входить в игровой ритм. В таком возрасте ему необходимо играть. Появился этот шанс с Легией, я пообещал ему, что отпущу его, он на 3 месяца едет в аренду. Шабанов хорошо сыграл против поляков на сборе. Наверное, там его и заметили. Нет речи о том, что он покинет клуб. Артем уедет в Легию на три месяца на правах аренды

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Русин? Легия – это качественная команда европейского уровня, она борется за чемпионство. Поляки выразили желание видеть у себя этого игрока. Для Русина очень важно сменить обстановку и почувствовать этот европейский уровень. Думаю, что это пойдет им только на пользу", – отметил Луческу на пресс-конференции.

Добавим, что и Шабанов, и Русин получали очень мало игрового времени в первой половине сезона – только 3 поединка на двоих.

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