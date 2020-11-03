"Думаю, Динамо будет тяжело в этом матче. Наверное, сразу после жеребьевки, когда мы узнали, что Динамо попало в одну группу с Барселоной и Ювентусом, эмоции были совсем другими. Сейчас много футболистов киевлян заболели коронавирусом, поэтому надеяться на что-то сверхъестественное, наверное, не приходится. Естественно, будем надеяться, что у Динамо наберется нужное количество человек для заявки.

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Думаю, испанцы серьезно отнесутся к предстоящим играм с Динамо. В команду пришел новый тренер, нынешняя игра Барселоны, наверное, не совсем устраивает руководство, они очень натужно добиваются результата.

Но давайте не будем забывать, что недавно в Киев приезжала сборная Испании, и от Украины также многого не ожидали, но нашей команде удалось играть с ними на равных и победить. Очевидно, с Барселоной придется много играть в обороне и без мяча. Но таким образом Динамо уже сыграло несколько матчей: играя от обороны, киевляне побеждали благодаря контратакам.

В целом, сейчас есть более, чем достаточно информации, все досконально знают, кто как играет. Надеюсь, опытный тренер Мирча Луческу подскажет своим футболистам, как следует действовать против Барселоны", – цитирует Олега Кузнецова официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо после двух туров имеет одно очко в своем активе. Уже завтра, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной. Начало матча запланировано на 22:00.

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