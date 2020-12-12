Резонансный эпизод произошел в матче 13-го тура УПЛ между киевским Динамо и Колосом. Мирча Луческу устроил ссору с арбитром.

На 52-й минуте отчетного матча Владимир Шепелев грубо сфолил против соперника, за что получил предупреждение. Однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил желтую карточку и показал хавбеку киевлян красную.

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Главного тренера Динамо Мирчу Луческу этот эпизод разозлил. Румынский специалист громко высказывал претензии арбитрам и даже выбежал на футбольное поле. В какой-то момент показалось, что Игорь Пасхал не простил наставнику столичной команды такой дерзости и удалил еще и его.

Однако позже выяснилось, что Луческу по собственной инициативе покинул пределы технической зоны, отправившись в сторону подтрибунных помещений. Вскоре Луческу вернулся и руководил своей командой со скамейки запасных.

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