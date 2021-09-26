Поединок 9-го тура УПЛ между Рухом и Динамо (0:2) принес очередное достижение наставнику киевлян Мирче Луческу. Румынский специалист со своими командами пересек отметку в 900 голов в чемпионатах Украины, сообщает Sport.ua.

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Автором юбилейного гола на 28-й минуте встречи стал Виктор Цыганков. А через 10 минут точный выстрел Дениса Гармаша позволил Луческу обойти Мирона Маркевича и стать новым рекордсменом УПЛ. Под руководством Мистера Шахтер забил 817 голов, а Динамо – 84 гола.

Топ-10 тренеров, чьи команды забили наибольшее количество голов в чемпионате Украины:

1. Мирча Луческу – 901 гол (Шахтер – 817 голов, Динамо – 84 гола).

2. Мирон Маркевич – 900 голов (Волынь – 24, Карпаты – 233, Кривбасс – 32, Металлург З – 92, Металлист – 422, Днепр – 97).

3. Николай Павлов – 705 голов (Днепр – 164, Динамо – 35, Таврия – 7, Ильичевец – 346, Ворскла – 153).

4. Валерий Яремченко – 521 гол (Шахтер – 410, Кремень – 34, Металлург З – 26, Карпаты – 20, Ильичевец – 31).

5. Михаил Фоменко – 379 голов (Динамо – 73, Верес – 9, ЦСКА – 69, Металлист – 121, Металлург З – 13, Таврия – 94).

6. Валерий Лобановский – 373 гола (Динамо – 373).

7. Семен Альтман – 328 голов (Металлург Д – 124, Черноморец – 161, Таврия – 43).

8. Виталий Кварцяный – 326 голов (Волынь – 324, Металлург З – 2).

9. Юрий Вернидуб – 307 голов (Заря – 307).

10. Олег Таран – 295 голов (Кривбасс – 254, Металлург З – 41).

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