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Луческу: Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой – я дважды выгонял его из Шахтера

08:00 133 Читати українською
Луческу: Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой – я дважды выгонял его из Шахтера
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Бывший наставник "горняков" Мирча Луческу вспомнил о периоде сотрудничества со скандальным мексиканским форвардом.

"Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой. У меня были возражения. Он провел хороший сезон в Олимпиакосе, забил в обоих матчах против нас. Кастильо был талантливым, но бунтующим. Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии. Я дважды выгонял его из команды.

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В конце концов, помог ему найти клуб, потому что видел, что он за нас играть не сможет. Отдали его в аренду Манчестер Сити, потому что Свен-Ёран Эрикссон за ним следил долгое время", – сказал Луческу в комментарии изданию Excelsior.

Напомним, Нери присоединился к Шахтеру в 2007-м перейдя из Олимпиакоса. Мексиканец не смог закрепиться в составе донецкого клуба и почти весь свой контракт с "горняками" провел в аренде.

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