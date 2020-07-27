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"Луческу писал письмо Суркису", – агент тренера Динамо оригинально опроверг скандальное заявление своего клиента

19:31 - Читати українською
"Луческу писал письмо Суркису", – агент тренера Динамо оригинально опроверг скандальное заявление своего клиента
Мирча Луческу и Аркадий Запорожану / Фото из открытых источников

Аркадий Запорожану, агент Мирчи Луческу, объяснил слухи об отставке специалиста с поста наставника Динамо.

"Это была личная переписка между Луческу и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет в Киев. Луческу – главный тренер Динамо.

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Этим письмом Луческу хотел показать, что не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может навредить Динамо, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – пояснил агент для Р-Спорт.

Напомним, румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение.

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Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Игорь Суркис Аркадий Запорожану
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