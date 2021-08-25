"Играть без Луческу? Трудно, потому что, когда он на бровке поля, то активно подсказывает, помогает нам принимать правильные решения. На теоретических занятиях всегда дает много полезных рекомендаций, разбирает эпизоды, которые помогают нам избежать каких-то ошибок на поле.

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Мы к этому привыкли, а сейчас Мистера нам мало. Очень ждем, когда он вернется к полноценному управлению командой.

Сколько его еще не будет? Пока непонятно, потому что у него сейчас идет период восстановления после долгого лечения. Периодически он приезжает на базу, проводит теорию с нами, а на тренировках присутствует не на поле, а из комнаты. Мистер остается в рабочем процессе, все под его контролем", – цитирует защитника Динамо Александра Караваева Фокус.

Напомним, Луческу пропустил последние матчи Динамо из-за операции.

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