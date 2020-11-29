Динамо в рамках очередного тура Премьер-лиги обыграло Ворсклу (2:0). Это была восьмая очная встреча команд Мирчи Луческу и Юрия Максимова в чемпионате, информирует Sport.ua.

Динамо – Ворскла Луческу озвучил претензии к арбитру после удаления Забарного

Интересно, что во всех матчах побеждали подопечные румынского тренера. Более того, команды Луческу забили 24 гола и не пропустили ни одного. Когда-то Шахтер 4 раза переиграл Кривбасс, дважды – Металлург и еще одержал одну победу над Оболонью.

К слову, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26 очками, а Ворскла идет третьей. Между командами вторым расположился Шахтер.

Динамо со скандалом обыграло Ворсклу: неожиданная реакция на Барсу, проблема для Супряги и концерт VAR