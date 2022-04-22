"Однажды я встречался с Зеленским. Он был у нас на базе, давал какие-то призы бывшим спортсменам, легендам украинского спорта. Я разговаривал с ним, он любит футбол, очень открыт. Актеры вообще очень открытые люди.

Динамо может сыграть с ПСЖ – Луческу уже разговаривал с Леонардо

Он очень близок к людям. Я никогда не думал о том, каким может быть Зеленский, но события показали нам, что он – решительный человек, который любит свою страну. Переезд игроков киевского Динамо в Бухарест стал возможным благодаря ему.

Не знаю, что будет дальше, важно остановить это безумие. Эта трагедия несет с собой множество человеческих и материальных страданий. Никто ни от чего не хочет отказываться, это будет очень тяжело", – цитирует Луческу As.ro со ссылкой на программу Marius Tuca Show.

Напомним, киевская команда уже сыграла три благотворительных матча – с Легией (3:1), Галатасараем (3:1) и ЧФР Клуж (0:0). Во вторник, 26 апреля, Динамо проведет спарринг с Боруссией Дортмунд.

Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися