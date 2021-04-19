"Недопустимо, чтобы нечто подобное произошло. В корне этих дискуссий стоят американцы, которые хотят сделать то, что они сделали в Соединенных Штатах. Они думают, что это бизнес, а не спорт.

УЕФА определился с судьбой сезона 2020/21 – в полуфиналах еврокубков 5 учредителей Суперлиги

Деньги будут распределены между акционерами. Не думайте, что у больших команд достаточно структур для подготовки команд, для академии, для всех игроков. Я не думаю, что деньги пойдут на улучшение структур.

Будет обидно, ведь футбол создавался как массовый спорт, а не бизнес. Самое главное, что исчезнет дух соревнования. А для футбола это самое главное. Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими. Это полностью против развития футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", – цитирует Луческу AS.ro.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря