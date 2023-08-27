"Я ни в коем случае не недооценивал Бешикташ. Наоборот, хотел сказать, что клуб в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я сделал акцент на Африке, чтобы похвалить селекцию Бешикташа.

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Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами.

Мои слова о многих африканцах в Бешикташе не были проявлением негатива или дискриминации. Бешикташ в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.

Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в Бешикташе, Галатасарае и Фенербахче, чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам", – цитирует Луческу NTV Spor.

Напомним, наставник Динамо после поединка с Бешикташем заявил, что киевляне играли против африканской сборной, имея в виду большое количество легионеров в составе турецкого клуба. Впрочем кое-кто решил по-своему трактовать слова румына. Скандал раздули на ровном месте, а экс-защитник Вест Хэма Артур Масуаку даже призвал расследовать этот инцидент.

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