Динамо U-21 получило серьезное усиление перед матчем против сверстников из Львова.

Чемпионат U21, 3-й тур

Динамо – Львов – 2:0

Голы: Надольский, 4, Билошевский, 62

Мирча Луческу отправил к дублерам Артема Шабанова и Романа Вантуха, которые еще не играли в официальных матчах нового сезона. У первого было воспаление уха, а второй переболел коронавирусом.

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Динамо U-21 не имело никаких проблем с гостями. Уже на 4 минуте Надольский замкнул навес Вивчаренка со штрафного, а после перерыва капитан киевлян Билошевский завершил сольный проход точным ударом в угол – 2:0. Шабанов также прикладывался к мячу с дальней дистанции, но пробил над воротами.

Отметим великолепную форму команды Юрия Мороза в начале сезона – три победы в трех турах, разница голов 14:0.

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