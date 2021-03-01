Наставник Динамо в свои 75 лет продолжает удивлять футбольную общественность новыми достижениями.

Динамо уверенно победило Львов на выезде (4:1). Для Мирчи Луческу этот поединок стал особенным – 600-м во главе украинских команд, сообщает Sport.ua.

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Румынский специалист стал третьим тренером отечественных коллективов, который достиг такой отметки за время независимости. Впереди расположились только Николай Павлов (631) и Мирон Маркевич (792).

Луческу отработал 572 встречи с Шахтером и еще 28 – с Динамо. В донецком клубе Мирча находился с 2004 по 2016 годы, а вот в киевском – только с лета 2020-го.

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