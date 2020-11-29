"Когда стоит ожидать дебют Клейтона? Ему еще нужно подождать. Он пока не в той форме, которую я от него требую", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

"Если что-то пойдет не так – Суркис может разорвать со мной соглашение": Клейтон – об особенностях контракта с Динамо

Напомним, 25-летний бразилец перешел в Динамо в начале октября в качестве свободного агента. В официальных матчах пока на поле не выходил.

Клейтон да Силва воспитывался в академии Фигейренсе. В марте 2016 Атлетико Минейро заплатил за Клейтона 3 млн евро, однако игрок не смог закрепиться в новом клубе. Затем были аренды в Коринтианс, Васко да Гама и Байю. Всего атакующий полузащитник провел 107 матчей в чемпионате Бразилии, отличился 19 голами и 13 ассистами.

Динамо обыграло Ворсклу со скандальным удалением Забарного – VAR не вернул интригу