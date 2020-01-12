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Луческу отказался от работы в румынском клубе, – СМИ

12 января 10:43 126 Читати українською
Луческу отказался от работы в румынском клубе, – СМИ
Мирча Луческу / Sporx

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу отклонил предложение о работе на родине.

В услугах 74-летнего специалиста был заинтересован Рапид из Бухареста, информирует Sporx. Но Луческу ответил отказом на предложение руководства Рапида возглавить команду, или получить любую другую должность в клубе.

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Отмечается, что сейчас Луческу консультирует главного тренера Рапида Даниэла Панку, который выступал под руководством именитого наставника в Бешикташе. По мнению Луческу, 42-летний Панку имеет хорошие перспективы в тренерской работе.

Напомним, в конце 2019 Луческу отклонил предложение швейцарского Сьона. Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в начале 2019 года.

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Теги
Мир Рапид Бухарест Рапид Бухарест Мирча Луческу Мирча Луческу
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