Луческу отказался от работы в румынском клубе, – СМИ

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу отклонил предложение о работе на родине.

В услугах 74-летнего специалиста был заинтересован Рапид из Бухареста, информирует Sporx. Но Луческу ответил отказом на предложение руководства Рапида возглавить команду, или получить любую другую должность в клубе.

"Думал, Шахтер для меня закончился", – Гладкий вспомнил, как Луческу боролся с его звездной болезнью

Отмечается, что сейчас Луческу консультирует главного тренера Рапида Даниэла Панку, который выступал под руководством именитого наставника в Бешикташе. По мнению Луческу, 42-летний Панку имеет хорошие перспективы в тренерской работе.

Напомним, в конце 2019 Луческу отклонил предложение швейцарского Сьона. Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в начале 2019 года.

"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами