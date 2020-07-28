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Луческу останавливался в доме Суркисов, когда прилетал в Киев, – Денисов

08:54 - Читати українською
Луческу останавливался в доме Суркисов, когда прилетал в Киев, – Денисов
Дарио Срна и Луиш Каштру / Фото ФК Шахтер

Ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов рассказал о своем диалоге с тренером Шахтера Дарио Срной.

"Мирча, когда прилетал в Киев, останавливался в доме Игоря и Григория Суркисов.

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Разговаривал с Дарио Срной и спросил: "Ты бы заснул в доме Суркисов? Насколько крепко бы ты спал?". А Дарио ответил: "Что ты ?! Я не верю в это", – рассказал Денисов в программе Залишайся з футболом.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение. Игорь Суркис опроверг уход нового тренера Динамо.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Мирча Мирча Луческу Дарио Дарио Срна Александр Денисов
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