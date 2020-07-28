Луческу останавливался в доме Суркисов, когда прилетал в Киев, – Денисов

"Мирча, когда прилетал в Киев, останавливался в доме Игоря и Григория Суркисов.

Суркис: Луческу еще никуда не пришел, а вы уже говорите о его уходе из Динамо

Разговаривал с Дарио Срной и спросил: "Ты бы заснул в доме Суркисов? Насколько крепко бы ты спал?". А Дарио ответил: "Что ты ?! Я не верю в это", – рассказал Денисов в программе Залишайся з футболом.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу, где он говорит о своей отставке из-за негативной реакции ультрас Динамо на свое назначение. Игорь Суркис опроверг уход нового тренера Динамо.

"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку