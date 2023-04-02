"Сегодня было достаточно тяжелое поле для игры в футбол. Львов – хорошо подготовленная физически команда, которая была готова играть с нами. Но мы очень хотели выиграть. Победа была нам нужна. Сегодня мы использовали молодых футболистов, которые уже находятся на уровне первой команды Динамо. Мы доминировали на протяжении всей игры. Счет 2:0 – не тот результат, которого нам бы хотелось. Мы хотели и могли забивать еще больше.

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Хочу отметить, что Бенито все больше прибавляет с каждым матчем. Также сегодня у нас был еще один дебютант – Яцик. Он очень неплохо играет, и это важный дебют после первых матчей Волошина и Царенко. Добавлю, что Львов не создал нам особых проблем. Мы имели 6-7 моментов, могли забивать больше.

Чтобы вернуться на наш уровень, уровень Динамо, нужно время. У нас была хорошая команда, которая становилась чемпионом Украины, но ушло много хороших игроков. Витиньо и Де Пена, которые сейчас очень неплохо играют в чемпионате Бразилии. Нужно время, чтобы перестроить команду на молодежь", – цитирует Луческу Динамомания.

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