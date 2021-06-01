"Не знаю как Клейтон, но Дуелунд точно едет на сбор. Луческу все равно будет продолжать с ним работать и стараться сделать так, чтобы он раскрылся. Об этом говорил и Луческу, и Игорь Суркис.

Динамо выставило Дуэлунда на трансфер, – СМИ

Шансы есть. Тренер должен извлечь из него максимум, сделать так, чтобы он прогрессировал и нашел себя в этой команде", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Дуелунд перешел в Динамо из Митьюлланда летом 2018 года за 4 миллиона евро. В текущем сезоне сыграл за "бело-синих" 4 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

На Зінченка повішали всіх собак і засміяли – українець сильно тримався на фоні фейлу Пепа, але став антигероєм фіналу ЛЧ