Мирча Луческу завершил свое пребывание в Динамо, которое длилось более трех лет.

В субботу, 4 ноября, Александр Шовковский начал работу в должности исполняющего обязанности главного тренера Динамо. Команда провела первую тренировку под руководством нового тренера.

Новый сенсационный тренер Динамо после Шовковского – как уходил Луческу, а Шахтер откопал бриллиант и неожиданного героя

Мирча Луческу, подавший в отставку после поражения от Шахтера, также приехал на базу. Игорь Суркис тоже присутствовал. Румынский тренер попрощался с командой, с которой стал чемпионом Украины 2020/21, сообщает официальный сайт Динамо.

Напомним, 48-летний Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера Динамо в конце сезона 2022/23. Тогда Луческу был на больничном, но руководил процессом удаленно. Теперь же у знаменитого вратаря есть полный карт-бланш от руководства.

Следующим соперником Динамо станет Кривбасс – лидер чемпионата Украины. Матч 14 тура УПЛ запланирован на воскресенье, 12 ноября. На этот момент киевляне занимают только 8 место турнирной таблицы.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою