"Его личные качества не подлежат сомнениям. Это атлетический игрок, марафонец, поднимающий голову и читающий игру. Буду рад видеть его в составе Интера.

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У Мхитаряна отличная техника, дриблинг, видение поля, есть опыт. Я видел, что в последние годы его использовали на флангах. В моем Шахтере он играл в центре под нападающим, забивал 44 гола за сезон", – приводит слова Луческу Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мхитарян выступал за "Шахтер" с 2010 по 2013 годы. "Горняки" продали армянина в Борусию Д за 27,5 млн евро.

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