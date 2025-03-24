В понедельник, 24 марта, состоялся второй тур европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года. Отчет о ряде матчей читайте на "Футбол 24".

Отбор к ЧМ-2026, 2-й тур

Группа G

Польша – Мальта – 2:0

Голы: Свидерски, 27, 51

Удаление: Шуареф, 90+1 (Мальта, красная карточка)

Группа Н

Сан-Марино – Румыния – 1:5

Голы: Заннони, 67 – Чеволи, 6 (аг.), Попеску, 44, Марин, 55 (п.), Хаджи, 75 (п.), Алибек, 90+5

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:1

Голы: Демирович, 22, Хайрадинович, 51 – Питтас, 45+2

Группа К

Албания – Андорра – 3:0

Гол: Манай, 9, 19, Узуни, 90+2

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В группе G Польша на своем поле одолела Мальту. Героем встречи стал нападающий Панатинаикоса Кароль Свидерски, отметившийся дублем, забив по голу в каждом из таймов. "Белые орлы" одержали вторую победу подряд и с 6-ю очками возглавляют свою группу. Мальта без очков последняя.

Румыния на выезде разгромила Сан-Марино. Гости уже на 6-й минуте вышли вперед после автогола соперника. На последней минуте тайма Попеску фактически снял вопрос о победителе. После перерыва румыны забили еще дважды с пенальти, а футбольный карлик сумел огрызнуться и размочить счет. Уже в добавленное время Алибек довершил разгром гостей. Мирча Луческу одерживает первую победу в отборе на ЧМ-2026 – "трехцветные" пока вторые в турнирной таблице группы Н.

В параллельной встрече Босния и Герцеговина дожала Кипр. Демирович в середине тайма вывел балканцев вперед, однако гости сумели забить гол "в раздевалку". Хайрадинович сразу после перерыва во второй раз увеличил преимущество боснийцев и они своего уже не отдали. Подопечные Сергея Барбареза набрали 6 очков и уверенно возглавляют группу. Кипр с 3-мя пунктами третий.

В группе К Албания разбила Андорру. Манай еще до середины тайма дважды расписался в воротах соперника, сняв вопрос о победителе, а уже в добавленное время Узуни добил соперника. Албанцы набрали 3 балла и идут вторыми, андоррцы без очков последние.

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