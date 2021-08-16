Форвард сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбик мог усилить действующего чемпиона. Но переход не состоялся из-за финансовых разногласий.

"После Евро-2020 Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в Динамо. Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене за игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в СК Днепр-1 и выполняет свой контракт.

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Днепряне хотят за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители Шахтера выходили на Йовичевича и интересовались Артемом, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне он никуда не перейдет", – заявил журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

Напомним, после чемпионата Европы к Артему проявляли интерес много иностранных клубов, а самым активным якобы был турецкий Трабзонспор. В нынешней кампании Довбик неудержимый – четыре гола и ассист в 4-х турах УПЛ.

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