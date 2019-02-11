Луческу оценил возможность возвращения в Шахтер после увольнения из сборной Турции

Мирча Луческу прокомментировал свое увольнение из сборной Турции и оценил возможность возвращения в Шахтер.

"Я закончил работу в сборной Турции. Сегодня мы разошлись, договорившись об условиях. Все в порядке: никто ни на кого не обижается. Считаю, это правильный момент для меня, чтобы уйти. Я построил новую команду, подтянул к сборной молодых игроков, создал необходимые условия для старта в отборочном турнире Евро-2020. Теперь лучше продолжить кому-то другому.

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Сам я хочу подождать до лета – не буду тренировать сейчас. Из России ко мне не обращались, но предложения из других стран уже есть. Однако, я хотел бы вернуться к клубной работе. Хочу видеть футболистов постоянно, а не от сбора к сбору. Летом рассмотрю имеющиеся варианты и выберу из них.

Есть ли вероятность возвращения в Шахтер? Нет. Это было бы неправильно. У Шахтера есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне. Я достаточно поработал в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор", – цитирует Луческу Sport24.ru.

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