"Барселону и Ювентус все прекрасно знают, здесь комментировать нечего. Ференцварош также продемонстрировал хороший прогресс в последнее время, прошел хороший путь в еврокубках. Мы все понимаем, что это совсем другой уровень соперников по сравнению с теми, с кем мы играли до этого.

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Очень важно, в каком состоянии, как физическом, так и психологическом, вернутся игроки из своих сборных. Две недели - это много. Это касается не только нашей команды, но и всех клубов. После сборных всегда надо несколько дней для того, чтобы игроки восстановились. Очень хочу, чтобы результаты у сборников были хорошие, чтобы игроки возвращались в клуб на эмоциональном подъеме, с положительными эмоциями. Тогда они быстрее восстанавливаются", – поделился Луческу в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо будет принимать Ювентус 20 октября. В параллельном матче первого тура группы G Ференцварош поедет в гости в Барселону.

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